【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月30日19時よりフジテレビにて『芸能人が本気で考えた！ドッキリGPドッキリも地球を救う ４時間テレビSP』が放送決定。大きな見所はのひとつがSnow Man・向井康二扮する「記憶忍者隊 マッサマン」とHey! Say! JUMP・山田涼介の記憶力対決だ。 ■“向井康二のあこがれの先輩”山田涼介に、マッサマンが宣戦布告！ 向井康二扮する“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンが、