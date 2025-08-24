2025年8月31日（日）、北海道函館市の『緑の島』にて『函館新花火』が初開催されます。 画像：函館新花火製作委員会 イベントは13時に開演し、会場には多彩なグルメ屋台が並びます。 画像：函館新花火製作委員会 また、俳優・モデルとして活躍し、『第32回土方歳三コンテスト』で優勝した三木崇史氏プロデュースによる殺陣芝居をはじめ、コスプレコンテストやダンスパフォーマンスなどのステージイベントも