CATレディース最終日女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。2位と1打差の首位から出た櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで通算5勝目を挙げた。今大会で櫻井のキャディーを務めた女子プロゴルファーにも注目が集まっている。最終18番でバーディーパットを決めた櫻井が、両手を突き上げる。笑みを浮かべたのも一瞬、すぐ