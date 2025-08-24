櫻坂46が24日、京セラドーム大阪で開催した「5th TOUR2025“Addiction”」の公演終了後に、ファンにサプライズを届けた。終演後に場内が暗転すると、大型ビジョンに突如映像が流れ、13thシングルを10月29日に発売することと、グループの5周年を祝うアニバーサリーライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を2026年4月に開催することが発表された。アニバーサリーライブの場所や日時など詳細は後日発表される。思わぬサプライズに、公演