「馬と心を通い合わせ、一体となって、積み重ねてきた努力の成果を存分に発揮できるよう応援しています」【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも悠仁さまの成年式秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは7月25日、静岡県御殿場市にある馬術・スポーツセンターで行われた全日本高等学校馬術競技大会の開会式に出席した。選手たちの入場行進に拍手を送った佳子さまは、冒頭のように激励の言葉を述べた。