女優・タレントの小池里奈（31）がこのほど、自身のXを更新。美しいスタイルと腹筋が際立つショットを披露した。 【写真】柔肌＋腹筋にキュン芸歴20年超えが見せる“大人”な部分 15日の投稿で「おしゃべり中のオフショット笑」として、FLASHデジタル写真集「やっと会えたね」（光文社）のオフショットを投稿。ベッドに座り、透き通るような柔肌としっかりと締まった腹筋を大胆に見せた。 この投稿には「めちゃくそかわ