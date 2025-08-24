テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」が２３日に放送され、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、女優の芦田愛菜が出演した。この日は、昭和名ビルを巡るロケ。昭和のエンタメを深く知るゲストとして、ヘビーメタルバンド・聖飢魔２のデーモン閣下が登場した。大物ゲストの登場に富澤は「ロケ行くんですか？」と驚がく。伊達も「閣下？すげえ！初めて見るかも…。閣下のロケ」と前のめりになっ