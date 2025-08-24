元巨人ヘッドコーチの元木大介氏が２４日、自身のインスタグラムを更新。「お疲れ様です＾＿＾子供達の野球で宮崎に行ってました！！」などと記し、子供たちを見守る球場での写真などを投稿した。「最高に楽しい遠征でホテルも宮崎グランドホテル現役の時のキャンプを思い出しました！部屋は長嶋さんがずっと使っていた部屋に泊まらせていただきました＾＿＾感動」。巨人時代にキャンプなどで何度も訪れた場所だけに、地元