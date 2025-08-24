◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神８―１ヤクルト（２４日・神宮）ヤクルトは先発の奥川恭伸投手が７回途中３失点も、８回に３番手の石原勇輝投手が５失点。打線は村上宗隆内野手の１０号ソロによる１点にとどまり、引き分けを挟んで３連敗となった。試合後、高津臣吾監督は３回の守備から交代した山田哲人内野手について、「下半身の張りがあるということで代えた」と説明。次カード以降の出場については「何とも言えない」と話した