◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）ＧＴ３００クラスはカーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３が初優勝を成し遂げた。＊＊＊上位でレースを盛り上げ、２位でフィニッシュしたＬＭコルサが「最低重量違反」により、失格となったことが発表された。２位以下は繰り上げとなり「スバルＢＲＺＲ＆Ｄ」が２位に。「