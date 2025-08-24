◇女子ゴルフツアー CATレディース最終日（2025年8月24日神奈川・大箱根カントリークラブ＝6652ヤード、パー72）ダイヤモンド世代の桜井心那（21＝ニトリ）が72の通算9アンダーで23年富士通レディース以来の通算5勝目を挙げた。一時はトップに6人が並ぶ大混戦となったが、最終18番でグリーン左バンカーからの3打目を50センチに寄せて値千金のバーディーを奪い激闘を制した。「肩の荷がおりた気がしました。ホッとしました