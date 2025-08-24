ボートレース福岡の「男女Ｗ優勝戦ライジングゼファーフクオカ杯」は２４日、予選最終日の４日目が行われた。大原祥昌（２６＝広島）は８Ｒ、インからコンマ１３のトップスタートを決めて逃げ切りに成功し、準優入りを決めた。「なんとか先に回れたので逃げられた」と安堵の表情。「変わらずターン回りはいい。ただ、伸びは白水さんもそうだし、（常住）蓮の方がいい。８Ｒはスローからだと劣勢に感じた。準優はもう少し伸び