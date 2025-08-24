◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手が１軍復帰後初安打を放った。３点を追いかける５回２死の場面で代打で登場。カウント１―２から竹田の投じた外角高め１５０キロ直球を捉えて右前に運んだ。「なんとか早めに一本出て、今後につながるかなと思います」とうなずいた。浅野は６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）右手首付近に死球を受けて負傷。右尺骨茎状（けいじょう）突起