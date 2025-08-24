8月24日、新潟競馬場で行われたG3・新潟2歳ステークス（芝1600m）は、1番人気に推されたリアライズシリウスが2番手から抜け出しての完勝。2着以下には4馬身と力の違いを示した。この勝利でデビュー2連勝。益々の飛躍が約束されたような圧巻の走りだった。新潟2歳S、勝利ジョッキーコメント1着リアライズシリウス津村明秀騎手「デビュー前から調教でも良い動きをしていて、デビュー戦も期待通り勝ってくれて、ここでもこの先期