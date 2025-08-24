2025−26 SOMPO WEリーグ第3節が23日と24日に各地で開催された。23日は3試合が開催。INAC神戸レオネッサは、87分の桑原藍の得点でちふれASエルフェン埼玉に2−1で競り勝つと、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースもホームでマイナビ仙台レディースに勝利を収めた。アルビレックス新潟レディースは立ち上がりに挙げたゴールを守り抜き、サンフレッチェ広島レジーナに土をつけている。24日には残り3試合が行われ、前半で3