世界各国のトップジョッキーが集った「2025ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」は8月24日、札幌競馬場で熱戦の幕を閉じた。個人戦ではドイツの新星T.ハマーハンセン騎手が初来日で堂々の総合優勝。2位にオーストラリアの名手C.ウィリアムズ騎手、3位にはJRAの坂井瑠星騎手が入った。チーム対抗戦は外国人騎手と地方競馬代表で構成されたWAS選抜が制し、日本のファンを大いに沸かせた。●表彰台騎手のコメント第1位T.