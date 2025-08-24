8月24日、新潟競馬場で行われた第5Rで、コスモエルヴァルに騎乗し1着となった原優介騎手は、現役90人目のJRA通算100勝を達成した。【新馬/新潟5R】コスモエルヴァルVで原優介騎手はJRA通算100勝達成現役90人目原優介騎手コメント「マイペースな100勝達成ではありますが、様々な関係者の方々に支えていただいて、ファンの皆様に応援していただいて達成できたので良かったです。100勝を意識し始めてから全然勝てなくなってしまいま