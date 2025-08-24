この物語は、日向(ひゅうが)みゅこ(@myuco_baby)さんが、息子のこーくんと一緒に、オーストラリアで働いているパパの元へと引っ越し、新しい保育園での生活に戸惑いながらも、次第に慣れて楽しく通えるようになるまでを描いたエピソードです。『ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない』第24話をごらんください。 一時帰国を終え、オーストラリアに戻って来たみゅこさん一家。同じように帰国