◇パ・リーグオリックス3-2楽天（2025年8月24日楽天モバイル）7回1失点の力投で今季4勝目を挙げたオリックス・エスピノーザが、本業以外でもファンを沸かせた。敵地で上がったヒーローインタビューの締めくくり。アナウンサーの要望は特になかったが、自ら日本語で「みんな元気〜？」とスタンドに問いかけ、まずはファンの心をわしづかみに。そこからが圧巻だった。「こんな暑い時に、来てくれてありがとうございます