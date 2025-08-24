この記事では、小2の息子が友達とサッカーをしている最中にルールを守らない友達に怒り「もう遊びたくない」と言ってしまったという投稿を紹介します。友達のママからLINEをもらい謝罪した投稿者さんですが、ルールにこだわりすぎている。楽しければいいじゃないかという言い分に息子の考え方を否定されているように感じ落ち込んでしまったそう。投稿者さんも息子さんは言い過ぎてしまったと感じているものの、