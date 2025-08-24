お笑いコンビ・令和ロマン（高比良くるま ※高＝はしごだか、松井ケムリ）が24日、YouTube動画を投稿し、単独ライブ『RE:IWAROMAN』開催を発表した。【動画】「ニンダイ風で笑った笑笑」 令和ロマンが単独ライブ発表Kアリーナ横浜で開催。コンビ史上最大規模約2万人のライブとなる。動画には、「Nintendo Direct」風に松井が登場したあと、暗闇の高比良と松井の前に光とサンパチマイクが現れるイメージムービーとなった。