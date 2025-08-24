この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿したお写真です。子どもたちが小さいうちにしか見られない、文字や絵の雰囲気がありますよね。ぼんさいさんは、2歳の娘さんが描いた絵を4枚「たまらなくかわいいよなあ」と投稿しました。この時期にしか描けないゆるっと・ほわっとした絵に癒やされるはず。 幼少期に出せる味、2歳娘のゆるっと絵がかわいい 子どもた