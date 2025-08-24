¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦´¶¤¸¹¥¤­¤À¤Ê¡×32ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¿À®¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤­♡¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤ËÀÄ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÂ­Î©Íü²Ö(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¡£¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤ÇÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â­Î©Íü²Ö(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@adacchee¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡áÊ¿À®¤Ê