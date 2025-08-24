真紀子さんは、中学2年生の娘・ひよりを育てる母。これまで明るく素直だった娘は、最近スマホを手放さず、知らない顔を見せるようになりました。ある夜、大学生“たくみ”からの送金通知をきっかけに、夫婦はスマホを無期限で預かることに決めます。ところが翌朝、ひよりは「反省って何？」「たくみさんはいい人！」と叫び、親子の間に深い溝が生まれていきました。『初めての恋、見えない檻』第2話をごらんください。 無期限で