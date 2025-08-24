歌手の花耶（24）が24日、東京・港区のライブ会場「月見ル君想フ」で約2年半ぶりの単独公演となる「花耶Acoustic Live 2025」を行った。今春に慢性へんとう炎の治療でへんとう摘出術を受けて休養期間を設けるなどした影響で単独では久々のステージに。ファンから「おかえり」と声が飛ぶ中、涙をみせる場面もあり、10月放送開始テレビアニメ「無職の英雄〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜」主題歌の新曲「Reincarnation」な