◆ロッテ２―０西武（24日、ZOZOマリン）西武が接戦を落とし、交流戦後初めての3連勝を逃した。2回2死満塁、4回2死一、二塁とロッテ先発の小島和哉から好機をつくったが生かせない。西武先発の隅田知一郎は5回1死三塁で藤原恭大を一ゴロに打ち取ったが、ネビンの本塁送球はセーフとなり、1点を先制された。隅田は6回97球、1失点で降板。自身初の2桁勝利はお預けとなった。西武は8回1死一塁でネビンの左飛で飛び出していた