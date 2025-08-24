◆日本ハム1×―0西武（24日、エスコンフィールド北海道）やり返された。前回、本拠地3連戦で2位日本ハムをスイープし、2連覇への機運をグッと高めたチームが、今度は敵地で3タテを食らった。1勝でもすれば優勝マジックを点灯させられたが、それもかなわなかった。それでもチームは首位にいる。2位日本ハムに0・5ゲーム差に再接近されたとはいえ、引き分けの数が二つも多い現状を考えるとその差は0・5ゲーム以上だ。ここはプ