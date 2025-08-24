８月24日に開催されるプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁する昨季８位のブライトンが、同13位のエバートンと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が開幕から２試合連続で名を連ねた。28歳の日本代表エースは、83分まで出場したフルアムとの開幕戦でチャンスをモノにできず。そしてチームは、終了間際の90＋６分にあまりに痛恨の失点。１−１のドローに終わり、白星発進を逃した。 昨