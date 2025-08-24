◇パ・リーグ西武0―2ロッテ（2025年8月24日ZOZOマリン）西武先発の隅田知一郎投手（26）は4年目で初の2桁勝利を目指して6回4安打1失点も打線の援護に恵まれず7敗目を喫した。5回、先頭の高部に左翼線二塁打を浴びるなど1死三塁で一塁へのゴロが野選となり、先制点を与えた。それでも、粘りの投球で最少失点にまとめ「球数を使って連打を許すことなく抑えることができた点は良かった」と振り返った。打線は相手先発・