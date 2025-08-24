ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２５日に開幕する。小芦るり華（２７＝佐賀）は２０２６年前期に適用される今年５月以降の勝率が６．３７と好調をキープ。「最近は伸び系の調整が好き。今までは冬が得意で夏は苦手だったけど、重めの調整にして、乗りこなせている。ペラのベースを変えてから頑張れてます」と、その理由を明かす。エンジン抽選で手にした２３号機は、２回前に使用した