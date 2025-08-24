ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第１２戦」は２５日に開幕する。前検日の２４日に行われたエンジン抽選。地元ルーキーの小畑楓夏（２０＝山口）が、３節前のオーシャンカップで西山貴浩にＳＧ初Ｖをもたらした７３号機を獲得する強運を発揮した。スタート特訓後は「伸びがメッチャ良くて、今まで乗った中で一番いい。Ｆだけ気をつけて頑張りたいです」と意気込んだ。同班で走った寺田夢生が「小