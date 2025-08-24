パ５位の西武は２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に０―２で敗れ、今季４度目のカード全勝はならなかった。先発した隅田知一郎投手（２６）は６回９７球を投げ、４安打１失点、９奪三振の力投も実らず７敗目（９勝）。これで３年連続王手をかけている念願の２桁１０勝は、次回登板以降にお預けとなった。隅田は５回一死、三塁に俊足・高部を置いて藤原を一ゴロに打ち取ったものの、ギャンブルスタートを切っていた高部の足