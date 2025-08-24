22日、取り調べを受けるため特別検察官の事務所に出頭した韓国の韓悳洙前首相＝ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領による昨年末の「非常戒厳」宣言を捜査する特別検察官は24日、内乱首謀ほう助などの疑いで韓悳洙前首相の逮捕状を請求した。韓国メディアによると、前首相への逮捕状請求は史上初めて。尹前政権への捜査が拡大している。裁判所は26〜27日ごろ、逮捕状を発付するかどうかを判断する審査を行