神戸市のマンションで会社員の女性（24）を殺害したとして殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）。被害女性とは面識がなかったが、その勤務先までつけまわしていた疑いがあることが防犯カメラの記録などからわかった。また、東京都西部の山村地域で逮捕された時はスナック菓子を食べながらさまようように歩き続けていたとみられ、兵庫県警の捜査本部は事件前後も含めた行動の全容解明を急いでいる。 〈画像〉「怒りしかない」