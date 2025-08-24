Sir Vanityと斉藤壮馬のツーマンライブが、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催される。Sir Vanityは声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、音楽プロデューサーの桑原聖、クリエイティブディレクターの渡辺大聖の4人からなるバンドプロジェクト。2019年に結成のち2020年から本格的に活動を開始し、以来ライブハウスを主軸に活動を続けている。斉藤壮馬は声優としての活動に加えて、2017年、SACRA MUSICより