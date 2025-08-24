神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（３５）（東京都新宿区）が事件３日前の１７日から同区内のホテルに宿泊していたことが、捜査関係者への取材でわかった。片山さんについて「全く知らない人です」と供述していることも判明。兵庫県警は、片山さんを狙った経緯を詳しく調べる。谷本容疑者の逮捕容疑は２０日午後７時２２分頃、同区磯辺