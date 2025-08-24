【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 0ー0 清水エスパルス（8月23日／ベスト電器スタジアム）【映像】思いっきりハンドの瞬間アビスパ福岡のFWナッシム・ベン・カリファがピッチ外に出そうなボールを手で残した。明らかなハンドだったがカードは出ず、SNSには指摘の声が集まっている。J1リーグ第27節でアビスパ福岡と清水エスパルスが対戦。その10分に物議を醸す事象が発生する。福岡陣内の右サイドに飛