「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）ヤクルトが敗れて３連敗（１分挟む）。借金は２３となった。打線は２点を追う四回に村上が２試合ぶりの１０号ソロを放った。主砲が才木の直球を完璧なタイミングで捉えると、白球は左中間席中段に消えた。黄色に染まったスタンドが一瞬、静まり返る。自身入団２年目の２０１９年から７年連続２桁本塁打に到達。７月末に上半身の故障から１軍に復帰後、２４試合の出場で１０本塁打