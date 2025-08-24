静岡県内で、フィッシング詐欺による不正送金被害が相次いでいて、県警が注意を呼びかけています。 【写真を見る】被害金は約1億5千万円 フィッシング詐欺被害が県内で多発＝静岡県警 警察によりますと、2025年1月1日～8月20日までの間に、フィッシング詐欺被害が84件、被害金額は合わせて約1億5千万円確認されたということです。 被害件数は去年の同時期と比べて約2.5倍となっていて、被害が急増しています。 フィッシ