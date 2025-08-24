４回横浜ＤｅＮＡ１死、筒香がソロ本塁打を放ち追加点を挙げる＝東京ドーム◆横浜ＤｅＮＡ４−２巨人（東京ドーム）１軍に合流して２週間あまり。筒香は７月１日以来のスタメン出場を待ち望んでいた。「２軍調整から上がってきてずっと調子が良かったので、やっと来たなって感じだった」。その言葉通り、起用に応える８号ソロで貴重な追加点をもたらした。１点リードの四回１死。直球を２球続けて見送った後、外角低めに落ちる