THE MICRO HEAD 4N’Sが11月、4期始動記念ライブ＜RE:LIVE『KEep KErnel』＞とショートツアー＜TOUR 2025「The Beginning of the Night」＞を開催することが発表となった。ボーカリストにKEKEを迎えた第4期始動から3年、＜RE:LIVE『KEep KErnel』＞は11月14日に東京・池袋EDGEで開催されるものだ。一方の2025年冬ツアー＜TOUR 2025 The Beginning of the Night＞は11月23日に名古屋HeartLand、11月28日に岐阜CLUB ANTS、11月30日に