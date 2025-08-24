ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマがブンデスリーガデビューを果たした。23日の開幕節・ドルトムント戦に先発出場。前半40分には的確なポジショニングで攻撃の起点を作った。藤田はボランチの一角で出場。中盤の底でポジショニングを変えながら、味方とのパス交換で攻撃を円滑化させた。試合はビハインドの展開が続いたが、1-3で迎えた終盤の2得点で3-3とドロー。藤田はリーグデビュー戦でフル出場し、勝ち点1獲得に貢