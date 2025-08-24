お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）で、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第33回（31日放送予定）への出演が決まった件について言及した。有吉の大河ドラマ出演は初。時代劇は09年の同局「陽炎の辻〜居眠り磐音江戸双紙〜」以来16年ぶりとなる。同日放送のNHK「有吉のお金発見突撃！カネオくんべらぼう＆豪華コラボ！花の