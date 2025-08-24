「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）阪神が引き分けを挟んだ連勝で、優勝マジックを「１６」とした。三回、中野の中前適時打で先制すると、四回には佐藤輝の３２号ソロで追加点。投げては先発の才木がは７回２／３を４安打１失点の粘投で１２勝目（５敗）を手にした。前夜は延長１２回を戦い、引き分けに終わった対戦。この日は序盤から動いた。三回、５試合ぶりにスタメン出場した小幡が、１死から左前打でチャンス