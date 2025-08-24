2024年8月の＜SONICMANIA＞にトップバッターとして出演し、さらに2025年も＜SONICMANIA＞オープニングアクトとして異例の2年連続出演を果たした双子の兄souta(Vo, G)と弟rent(Dr, Cho)によるミクスチャーロックデュオTyrkouaz(ティルクアーズ)が8月20日、デジタルシングル「MEIQ」のミュージックビデオを公開した。同ミュージックビデオは『映像作家100人 2025』にも選出された齊藤公太郎監督が手掛けたもの。ドローン撮影を駆使し