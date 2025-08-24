4回阪神無死、佐藤輝が右越えに本塁打を放つ＝神宮阪神が快勝。才木は球威があり、7回2/3を村上の一発による1失点でリーグトップに並ぶ12勝目。六回の打席では押し出し四球を選んだ。中野が三回の先制打を含む4安打を放ち、佐藤輝が32号ソロ本塁打と適時打。ヤクルトは3連敗。