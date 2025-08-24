【MLB】パドレス 5−1 ドジャース（8月23日・日本時間24日／サンディエゴ）【映像】大谷の打席でやたら目立つ“サンタコス”の観客それは、真夏には異様な光景だった。ドジャースの大谷翔平はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場すると、彼の打席を見守るファンの中に、なぜかサンタクロースのコスプレをしたファンがいたのだ。真夏のサンディエゴでそれは暑くないはずがないのに…