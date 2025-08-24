女子レスラーが容赦ないジャンピングストンプを見せつけた。トップロープからの連携技にファンも思わずドン引きのリアクションとなった。【映像】これは痛い…エビ反り状態のお腹に“ジャンピングストンプ”日本時間8月20日に行われた「NXT」でNXT女子王者ジェイシー・ジェーン率いる3人組ユニット「フェイタル・インフルエンス」と提携団体「TNA」の3人組ユニット「ザ・エレガンスブランド」が6人タッグマッチで激突した。