「広島−中日」（２４日、マツダスタジアム）広島の常広羽也斗投手（２３）は６回途中３安打３失点（自責２）で降板。今季初登板で今季初勝利の権利を持ってマウンドを降りた。初回は２死からブライトに右中間への二塁打を浴びるも、細川を右飛に打ち取る。その後、五回まで２安打、５奪三振とほぼ完璧な投球で中日打線を抑え込んだ。しかし、５点リードの六回。１死から前川の失策と死球でピンチを招くと、ブライトに３号