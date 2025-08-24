バレーボール男子日本代表は9月13日に初戦を迎える“世界バレー”（フィリピン）に向け都内で合宿を行っている。この日の練習はアップ、ストレッチから始まり、パス練習、ゲーム形式の実戦練習などが行われた。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー6対6のチーム練習ではスパイクは打たずにプッシュのみで押し込み、ブロックアウト、リバウンドなど、より実戦で必要な練習に取り組んだ。&#